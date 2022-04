Baltikumi juhtiv finantsteenuste ettevõte sai uue juhatuse liikme. Peagi laienevad nad ka Poola

Aktiva Finants on Baltikumi juhtiv finantsteenuste infrastruktuuri ettevõte, mis muuhulgas on viimase kolme aasta jooksul investeerinud uute ettevõtete omandamisse ja pankade krediidiportfellidesse üle 100 miljoni euro. Täna tegutseb kontsern neljas riigis, kuid see pole veel kõik.