VAATA ÜLE | Telia sulgeb järgmisel aastal oma 3G-võrgu. Pärast sulgemist ei saa osasid telefone enam kasutada

„Mobiilsideturu sellised trendid on pöördumatud ning oleme jõudnud turu arengus etappi, kus valdav osa meie kliente eelistab kasutada uuemaid ja võimekamaid tehnoloogiaid. Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks sulgeda Telia 3G-võrk 2023. aasta jooksul,“ sõnad Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel on ettevõte otsustanud sulgeda 3G kõigis Balti- ja Põhjamaades „Telia Norra oli esimene, kes oma 3G-võrgu kinni pani ning käesoleva aasta jooksul teeb seda ka Telia Leedu, kes on osades Leedu piirkondades 3G-võrgu juba sulgenud," sõnas ta.

Visse sõnul annab 3G-võrkude sulgemine neile võimaluse võtta kasutusele vabanenud sagedusvahemikud uute ja oluliselt efektiivsemate 4G- ja 5G-tehnoloogiate jaoks. "Sagedusressurssi tuleb vaadelda kui loodusvara, millega tuleb säästlikult ümber käia ning seetõttu on sageduse taaskasutus jätkusuutlikkuse aspektist ülioluline,“ lisas Visse.

Kõige rahulikuma südamega saavad 3G-võrgu sulgemisse suhtuda need kliendid, kes juba kasutavad 4G kõneside võimekusega telefone. Nemad 3G-võrgu sulgemist ei taju.

Otsesemalt puudutab 3G-võrgu sulgemine neid inimesi, kelle kasutuses on vaid 2G/3G võrkudes toimivad mobiiltelefonid. Halvimal juhul võib see kliendile tähendada, et peale 3G-võrgu sulgemist ta oma senist telefoni kasutada ei saa. Sellise olukorra vältimiseks soovitab Telia juba aegsasti kasutusele võtta 4G toega telefon. Samuti soovitab Telia üle vaadata 3G-võrgus mobiilset andmesidet kasutavad seadmed (nt vanad netipulgad, mis 4G-d ei toeta) ning mõelda nende väljavahetamise peale.