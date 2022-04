„Kuigi Eesti import ja eksport Ukrainast ja Venemaalt on väga väike, mõjutab see ikkagi ka meie põllumajandus- ja toiduainetööstuse sektorit. Nimelt Venemaa ja Ukraina on ühed peamised rahvusvahelised põllumajandustoodete ja tootmissisendite eksportijad,“ ütles Veljo Ipits.