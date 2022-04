Ära jää bussist maha! 28.mai jõustub üle-euroopaline direktiiv, mis puudutab kõiki kauplejaid!

Seekordses Arveldatama Tunni podcastis selgitavad advokaadibüroo Lextal vandeadvokaadid Rauno Kinkar ja Henri Ratnik, mida Omnibusi direktiiv endaga tegelikult kaasa toob.

Euroopa Komisjon ja erinevad tarbijakaitse asutused on pikemat aega tegelenud tarbiajte käitumise ja nende teadlikkuse kaardistamisega. Uuringutest selgus et, olemsaolevad regulatsioonid ei täida enam oma eesmärke, mistõttu otsustatigi tarbijakaitse regulatsioone muuta, et teha hinnakujunemis- ja teenusostmisprotsessid tarbija jaoks palju selgemaks. Omnibusi suurem eesmärk on muuta tarbija jaoks ostlemine läbipaistavamaks, et ta saaks teha teadlikumaid ostuotsuseid.

Kuigi direktiiv jõustub 28. mail eeldab see kaupmeestelt siiski juba varasemaid ette valmistusi. Nimelt näeb Omnibus näiteks ette seda, et veebikeskkonnas kuvatavate arvustuste puhul peab kaupmees olema võimeline tõestama, et arvustuse jätja on tegelikult ka toote või teenuse ostnud. Sellise muudatuse elluviimine eeldab aga veebiarendusi. Kui kaupmees selleks võimeline ei ole, peab ta alates 28. maist arvustused oma veebilehelt eemaldama või lisama märke, et need on kinnitamata.

Veel peab uue direktiivi alusel tarbija jaoks varesemast selgemaks muutuma teenuseosutamisplatvormide õiguslik olukord. See puudutab näiteks Wolti, Bolti või Airbnb'd, kes tegelikult vaid vahendavaid teenuseid, mitte ei paku neid. Samamoodi peavad kaupmehed hakkama pakkuma suuremat selgust hinnakujunemisprotsesside koha pealt. Näiteks juhul kui tegemist on kliendile pakutava isikustatud hinnaga, peab see olema selgelt välja toodud.

Kuula, milliseid aspekte direktiiv veel puudutab, mida see kaupmeeste jaoks tähendab ja mis sinu kui tarbija jaoks muutub!

