Pangaliit: Eestis on tänavu oodata koguni kahekohalist hinnatõusuprotsenti

Tänavuse aasta märts näitas pankadele harjumuspärast hooajalist laenunõudluse kasvu – eraisikud võtsid uusi laene 289 miljoni euro ulatuses, mis on suurim alates 2020. aasta lõpust. Eelmise kuuga võrreldes kasvas ka ettevõtete valmisolek investeeringuteks raha laenata. Uusi ärilaene väljastasid pangad märtsis 276 miljoni euro ulatuses. Siiski on ettevõtete puhul tegemist tavapärasest oluliselt väiksema kevadise laenukasvuga, samuti on pärast pikaajalist langust mõnevõrra kasvanud võlas olevate ärilaenude maht.