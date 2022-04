Ekspert: kinnisvaraarendajatel on täna pool kaupa leti all peidus

Loomulikult tuli ka varem ette, et projektid läksid algse plaaniga võrreldes kallimaks, kuid tänaseks on suurusjärgud hoopis teised. “Kui ikka metalli hind hüppab paari nädalaga 50% üles, siis on mõju objekti lõppmaksumusele arusaadavalt olemas,” tõi Meelis Ränk vaid ühe näite ning lisas, et arendajatel on praegu tükk tegu ka seni sõlmitud lepingute täitmisega. "Klienti alt vedada ei taheta, aga kuna peale maksta samuti keegi ei soovi, siis võib osadel juhtudel olla soodsam näiteks leppetrahvid ära maksta ja lepingust väljuda," kirjeldas Ränk olukorda turul.

Ränk selgitas, et praegu selgub omahind kõige varem siis, kui reaalne ehitus on juba käimas. "Sinnamaani on sogases vees sunnitud kala püüdma nii ostja kui müüja," nentis ta. Kogu eeltoodud tagajärg on see, et mida kauem toimub enneolematu hinnaralli, seda hiljem lasevad arendajad praegu riiulisse pandud korterid turule.