Tallinn jätkab väliterrasside üürisoodustuse pakkumist

“Kuigi olukord on turisminduses paranemas, põhjustab praegu ebakindlust kõrge inflatsioon ja sõda Ukrainas. Seetõttu jätkame väliterrasside soodustusega kõigis linnaosades, et aidata turismi, toitlustuse ja kaubandusega tegelevaid ettevõtteid raskest olukorrast taastumisel,” ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Vimm selgitas, et kuna suvakuudel on tavapäraselt rohkem kliente, siis on sel ajal üürisoodustus 50%. "Maikuus ning septembrist aasta lõpuni pakume terrassidele täielikku üürivabastust, et ettevõtjatel oleks motivatsiooni pakkuda soojade sügisilmadega võimalust väljas istuda ja lisaks turistidele saaksid ka meie oma inimesed meeldivates kohtades vabas õhus aega veeta ja head toitu nautida,” selgitas Vimm.