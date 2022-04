Sõda ja sanktsioonid mängisid Eesti ettevõttele kätte suure võimaluse

Suure potentsiaaliga idufirma Salv on alla aastaga aidanud takistada miljonite eest musta raha liikumist, kuid tööpõld on neil väga lai. Endine Skype’i ja Wise’i (siis veel TransferWise’i) töötaja Taavi Tamkivi, kes on üks idufirma eestvedajaid, ütleb, et Vene-Ukraina sõda on riikidele veel selgemalt näidanud, kui oluline on võitlus finantskuritegevuse vastu. Oligarhide rahaasjad ja sanktsioonid on iga päev inimeste huulil. Kuidas ikkagi on nii, et üksnes napp 1% musta raha tuvastatakse ja ülejäänuga saavad kurikaelad teha mida tahavad? Mida teha? Eesti idufirma tuleb appi. Kuidas, sellest loe alljärgnevast loost.