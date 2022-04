EDETABEL | Aastaga kõige rohkem vaesunud Vene miljardärid. Kokku kadus nende taskust 108,5 miljardit dollarit

3. Suleiman Kerimov ja perekond . Venemaa föderatsiooninõukogu liikmel, kelle perekonnale kuulub 76,3% kullakaevandusettevõttest Poljus, oli 2021. aastal varasid 15,8 miljardit dollarit. Aastaga kaotas Kerimov 11,4 miljardit dollarit. Kerimov on USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all.

4. Tatjana Bakaltšuk . 2021. aastal hinnati internetipoe Wildberries peadirektori varandust 13 miljardile dollarile. Aastaga kaotas ta 10,9 miljardit dollarit. Forbes märkis, et Wildberries ei ole börsiettevõte, mistõttu anti hinnang võrdluses analoogse ettevõttega Ozon, mille aktsiad kukkusid märkimisväärselt.

6. Gennadi Timtšenko. 2021. aastal hinnati Kontinentaalse Hokiliiga (KHL) nõukogu esimehe varade väärtuseks 22 miljardit dollarit. Aastaga kahanesid need 10,7 miljardi dollari võrra. Timtšenko on USA, Suurbritannia ja Euroopa Liidu sanktsioonide all.