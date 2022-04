Üüriturul käib rabamine, ukrainlasi on hakatud vältima

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et suurim nõudlus üürikorterite järgi on pealinnas. „Vaadates sõjapõgenike jaotust piirkonniti, on see ka igati loogiline. Eelkõige otsitakse tikutulega taga magalarajoonide kortereid, kuna need on kiiruga lahkuma pidanud inimestele kõige taskukohasemad," ütles ta.