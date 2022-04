Tuntud ärisõpruse lõpetas väidetav vassimine ja reetmine

Parkimisteenuseid kasutavad kliendid on nähtavasti juba märganud, et enam ei saa EuroParki parklates kasutada tasumiseks Barkingu nutirakendust. Põhjus on ärisõpruse lagunemises. Kõlama jäid eriarvamused, lisaks üsna tõsised süüdistused.

"Me ei soovi heita halba varju kellelegi, kuid Barking esitas oma investoritele valeinfot,"