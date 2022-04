ERISAADE | Sanktsioonid on viinud raudteelt pea kogu Vene kauba. Asendus Kasahhi-Usbeki viljas, autotreilerite veos Leetu-Poola?

Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann tõdes alustuseks, et riigiettevõttes on saanud üpris igapäevaseks tegevuseks uute Ukraina vastast sõda pidava Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide mõju uurimine. „Kahjuks küll, peame selle sõja tõttu olema valvel. Sanktsioonid võetakse vastu keskpäeval või õhtul ja hakkavad kehtima hommikust. Seega kui meie inimesed ärkavad, siis me täpselt ei tea, millised sanktsioonid on peal. Hommik algab sellega, et vaadatakse kõik Euroopa dokumendid üle, saadakse infot ka ministeeriumite kaudu, mis vahepeal on toimunud ja siis hakkame vastavalt tegustema,“ lausus ta.

Zimmermanni sõnul on seega raudteed pidi Venemaa suunal käiv kaubavahetus nireks kahanenud. „Täna põhimõtteliselt tulevad meil ükskikud vagunid üle piiri, mis käisid ka varasemalt. Seal on natuke kemikaale Alexelale tootmise jaoks, natuke Kohtla-Järvele, kus on tehased. Välja läheb Venemaa poole palmiõli, mis tuleb Paldiski kaudu sisse. Ja see on vanadest kaupadest kõik. Meil käib seega 10-20 vagunit üle piiri praegu.“

Samas tõi ta välja, et raudteel on teatud suundi, mis on aga samade sündmuste tõttu natuke avardunud. „Praegu võib öelda, et aktiviseerunud on kasahhid ja usbekid, kuna enne nende kaup käis läbi Musta mere. Täna on nende jaoks Musta mere sadamad kas kinni või siis laevad ei saa või ei taha sõita sinna ja seetõttu on nemad hakanud otsima võimalusi vedada kaupu läbi teiste sadamata. Baltikum ja Soome on seega nende sihiks praegu,“ seletas ta.

„Hetkel on ka Venemaa üle väga pika aja lubanud Kasahstani kaupa vedada Eesti suunas. Meile on laetud vilja Kasahstanis vilja Muuga terminali tarvis. Küll esialgu väike partii aga loodame, et sealt tuleb rohkem. Ja ka masuuti on Alexelale tulemas. Väikesed kogused hakkavad nüüd jõudma varsti Eestisse,“ tõi Zimmermann välja ja lisas, et Vene pool on siis veel siis alustanud metalli maagi vedu. „Esimesed paar rongi on tulnud, mis lähevad Belgiasse, sealsetesse metallitehastele. Need on need kaubad, mis meil täna on siin.“