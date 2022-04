Sel aastal saavad eakad ja lastega pered riigilt ühekordset toetust, mis kujunes soovitust poole väiksemaks

"Esialgu tahtsime meie anda 100 eurot igale lapsele ja eakale, Reformierakond tahtis suunavat meedet," ütleb Aab. Ta lisab, et kuna 40% eakaid on vaesusepiiril ehk suhtelises vaesuses, siis löövad hinnatõusud just eakaid.

Koalitsioon jõudis kokkuleppele, et iga pensionär saab 50 eurot ja peredele makstakse iga lapse eest samuti 50 eurot. Toetus rakendub ka toitjakaotuspensioni saajatele ja ka töövõimetuspensionäridele. Tõenäoliselt jagatakse toetust sügisel, novembrikuus, märgib Aab.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kriitikaga toetussumma suuruse suhtes ei nõustu. "Näiteks paljulapselistes peredes kasvab meil üle 76 000 lapse, kolmelapselise pere jaoks on täiendav, sügisel väljamakstav tugi 150 eurot - 50 eurot lapse kohta. Ma ei nõustu nendega, kes seda kuidagi halvustada ja pisendada püüavad. Ma arvan, et nii vanematele inimestele kui väikeste lastega peredele on see keerulisel ajal vajalik," ütleb Pentus-Rosimannus.

Aab märgib, et universaalne meede võeti vastu paljuski seetõttu, et selle väljamaksmine on lihtsam protsess. "Iga teine meede oleks olnud jällegi bürokraatlikum. Seda näitas meile sügisene kogemus energiatoetustega," märgib ta.

Aabi sõnul pole veel otsustatud, kas energiatoetused jäävad kehtima ka sügisel. Ta lisab, et elektritoetuse suhtes on raske praegu seisukohta võtta, sest energiahinnad on sedavõrd prognoosimatud. Aabi enda tunnetuse kohaselt energiahinnad sel sügis-talveperioodil alla ei tule.