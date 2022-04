Kui palju kasumit teenib autotootja ühe müüdud sõiduki eest? Ferrari riisub koore, teistele jäävad kopikad

Aston Martin, BMW Group, Daimler, Ferrari, Ford, Geely Group, General Motors, Honda, Hyundai Motor Group, Isuzu, Mazda, Renault-Nissan, Stellantis, Subaru, Suzuki, Tata Group, Tesla, Toyota ja Volkswagen Group teenisid eelmisel aastal 1,89 triljonit dollarit tulu. See on 2020. aastaga võrreldes 13 protsenti rohkem, kuid 2019. aastaga võrreldes 6 protsenti vähem. Huvitaval kombel ei järginud müüdud ühikute koguarv sama mustrit.

Keskmine tulu müüdud sõiduki kohta 2021. aastal oli 27 270 dollarit, mis on 11 protsenti rohkem kui 2020. aastal ja 10 protsenti suurem 2019. aastast. Iga 100 dollari väärtuses müügi kohta suutsid need ettevõtted saada 7,60 dollarit kasumit. Seevastu 2020. aastal oli see arv vaid 3,60 dollarit. See peegeldab tõenäoliselt pandeemia kõrgpunkti 2020. aastal, kuna 2019. aastal oli tegevuskasum 5,10 dollarit 100 dollari kohta. Kasv tundub muljetavaldav ka siis, kui võrrelda kogu tegevuskasumit müüdud autode koguarvuga.