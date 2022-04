Eestlaste võlasummad suurenevad. Naised jäävad suuremate summadega võlgu kui seni

Statistiliselt on keskmine võlgnik 2022. aastal 44-aastane eesti rahvusest Põhja-Eestis elav mees, kelle võla kogusumma on ca 3050 eurot ning kellel on üks või kaks aktiivset maksehäiret.

Võlasummad kasvavad, kuid võlgnikke jääb vähemaks

Käesoleval aastal on Eesti keskmine võlasumma 3048 eurot isiku kohta. Eelmisel aastal oli see ca 2900 eurot, üle-eelmisel aastal ca 2200 ja 2017. aastal kõigest 1 600 eurot. Võlasumma tõus on seotud toodete-teenuste hinnatõusu ning kiire palgakasvuga, mis võimaldab inimestel rohkem tarbida ja suuremat krediiti saada.

Positiivse trendina on makseraskustes isikute arv aasta-aastalt aina väiksem. 2022. aastal on vähemalt üks maksehäire 84 090 isikul, eelmisel aastal alla 91 000 ning 2020. aastal oli teada 101 000 maksehäiretega inimest.

Julianus Inkasso juhataja Oliver Markvart spekuleerib, et võib-olla on eestlaste rahatarkuse tase kasvamas. Teisalt nendib ta, et kui palgad kasvavad, siis on kergem vanu võlgnevusi likvideerida.