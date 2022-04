Soome piirab julgeolekukaalutlustel elektri importi Venemaalt

Ettevõtte sõnul tuleneb otsus sellest, et "muutunud rahvusvahelises olukorras" oleks tagatud jätkusuutlik elektrivõrgu toimimine. Direktor Reima Päivinen sõnas ka, et muidu võib Venemaa püüda mõjutada Soome NATO taotlusprotsessi.

Päivinen ei soovinud täpsustada, kuidas ülekandevõimsuse piiramine aitab Soomet kaitsta. "Ma ei taha sellesse süveneda," sõnas ta, kuid lisas siiski, et see on seotud sellega, kus keegi väljas poolt proovib Soome elektrisüsteemi ebastabiilseks muuta. "Otsuse eesmärk on tagada süsteemi töökindlus," lausus ta,