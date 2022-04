Majandusministeerium keeldus Venemaa suursaadikuga kohtumisest. "Oleme hõivatud Ukraina abistamisega, mis Venemaa põhjustanud on"

Teisipäeval kirjutas Ärileht loo sellest, et Venemaa suursaadik Vladimir Lipaev soovib kohtuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Kuigi kirjas mainis saatkond, et arutelu on seotud bussiliinide liikluga, ei osanud nii MKM kui ka liinivedaja Lux Express öelda, millest täpsemalt suursaadik arutada soovib. Samuti jäi lahtiseks, kas ministeerium on nõus suursaadikuga kohtuma või mitte.