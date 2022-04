Logistikaettevõtte juht: laopinnad täituvad praeguses keerulises olukorras väga kiiresti

Balti riikide üks suuremaid logistikaettevõtteid Baltic Logistic Solutions (BLS) avas uue laohoone Rae külas ning juba on uued pinnad ka täitunud. Investeering logistikakeskuse laiendusse oli 6,5 miljonit eurot ja laopind suurenes kolmandiku võrra ehk 14 000 ruutmeetrilt 23 000 ruutmeetrile.

„Sõjast ja koroonast tingitud tarneraskuste tõttu soovivad paljud ettevõtted kasvatada oma laoseise, et keerulisematel aegadel jätkata tavapärast äritegevust ja vältida olukorda, kus mingitest komponentidest või toodetest on puudus. Ka kõrge inflatsiooni situatsioonis on kulude kokkuhoidmine tootjate, kaupmeeste ja teiste jaoks suureks väljakutseks ning paneb varuma,“ rääkis BLS-i värske juht Hendrik Tibar.