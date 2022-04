Sanktsioonid mõjuvad: Vene oligarhi pank Hollandis läks pankrotti

Pangal on DNB andmetel 23 000 erakonto omanikku, kellest ligi 6000 elab Saksamaal. Kontoomanike pangasaldod ATB-s on kaitstud kuni 100 000 euro ulatuses. Kokku saavad kliendid garantiisüsteemi kaudu 700 miljonit eurot. Pangast investeerimisteenuseid ostvatel klientidel on teatud tingimustel võimalik raha tagasi saada maksimaalselt 20 000 eurot.