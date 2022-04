Häbipost: ligi 30 Eestis tegutsevat ettevõtet reklaamib end Kremli sõjapropaganda kanalites

Tõenäoliselt on peamine põhjus Kremli propagandakanalites reklaami avaldamisel teadmatus. Seepärast on oluline, et ka iga lugeja informeeriks probleemist oma töökohta, patustanud ettevõtet, reklaami- ja meediavahendusfirmasid. Seejärel on Google Adswords reklaamist lihtne loobuda selle hõlpsasti järgitava samm-sammult juhendi abil. Loobumisest on mõistlik teada anda ka e-posti aadressil propastop@gmail.com, nii saame lisada vastava märke selle postituse juurde.