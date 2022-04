Päike viib elektri hinna nulli. Kas on jälle aeg börsihinnaga elektrilepinguid sõlmida?

Eestis on üle 12 000 päikesejaama. Märtsis oli palju päikest ja elekter kõige odavam päevasel ajal, kui päike on kõige kõrgemal, selgitab Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. „Nii kui päike hakkas tõusma, läks hind alla, kui päike loojus, läks hind üles.” Märts on päikesejaamadele alles tootmishooaja algus. „Kui Eestis on päikesepaisteline ja tuuline juulikuu päev, siis võib meie elektri hind olla null, võib-olla isegi negatiivne. See on täiesti reaalne juba sellel suvel,” kinnitab Sutter.

Kui siiani oli pesumasinaid, paindlikke küttesüsteeme jms mõistlik ajastada töötama öise odava elektri ajal, siis suvel on hea tarbida elektrit päevasel ajal. Miks? Loe alljärgnevast loost.