Tervisekassa reklaamide vahendajana Inspired Universal McCann kõneisik Kaari Hindreko tunnistab, et neil on väga kahju, et juhtus selline olukord, millest kirjeldatud artiklis juttu on. Praeguseks on reklaam kp.ru leheküljelt eemaldatud.

Hindreko märgib, et nende välistuslistis on mitmeid tuhandeid propaganda domeene ning antud juhul tegime koheselt vastavad lisavälistused.

"Hoiame propaganda lehti pidevas uuenduses ning vastavad spetsialistid lisavad igapäevaselt juurde, kuid alati on väike tõenäosus, et mõni leht jääb hetkeks kahe silma vahele, kuna tuleb tõdeda, et propagandalehti tekib kiiremini juurde kui neid kaardistada jõuab," märgib Hindreko.