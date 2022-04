Ning see valgus ei tähenda, et meid tabaks täiskiirusel kaubarong. Ehkki just kaupadega ja toormega seotud hädad on praeguse suure inflatsiooni peasüüdlased. Kui tänavu sõidab hinnatõus üle väga pika aja palgakasvust eespool, siis juba järgmiseks aastaks prognoositakse normaalset seisu. Arvestama peab küll sellega, et järgmise aasta kasvubaas on kõrgem.