IKEA põhjendas Propastopi häbiposti sattumist

IKEA on kasutusele võtnud meetmeid Ukraina pagulaste toetamiseks Balti riikides, kommenteeris IKEA kõneisik Renata Dante. "Sõja algusest peale on meie meeskond jälginud ja muutnud reklaamitegevusi, et vältida seoseid ja veebireklaamide paigutamist propagandaportaalidesse või muudele küsitava mainega veebilehtedele. Kahjuks ilmusid mõned reklaamid mittesoovitud veebilehtedel tehnilise vea tõttu, mis oli veebireklaamide paigutuse algoritmis. Oleme kasutusele võtnud täiendavad tegevused, et vältida sarnase olukorra kordumist tulevikus. Vabandame tekkinud segaduse pärast," lisas Dante.