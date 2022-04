Lennujaama juht eesootavast rekordilisest suvest: meil ja meie partneril on keeruline töötajaid leida

Pikka aega oli turismisektor koroonaviirusega seotud piirangute tõttu väga keerulises seisus. Lennunduses oodati suurt pankrotilainet, kuid seda ei tulnud. Küll kadus lennujaamades üle maailma kolmandik töökohti. See tekitab nüüd, kui reisijad on tagasi, uue probleemi. Tallinna lennujaama juht Riivo Tuvike räägib nii sellest kui ka meie lennujaama rollist piirkonnas.

Koroonaajast on juba palju räägitud, aga puudutame põgusalt seda teemat. Millised olid selle peamised mõjud?

Tegu oli pärast teist maailmasõda teise kõige suurema negatiivselt mõjunud sündmusega. See mõjutas kõiki lennujaamu ja -firmasid. Euroopas koondati kolmandik inimesi, meilgi ei jäänud midagi üle. Kui arvestada ka tütarettevõtte töötajaid, pidime loobuma 200 inimesest.

Pidite nüüd töökäte puuduse tõttu pöörduma reisijate poole, et tulgu nad varem kohale.

Tööjõupuudus tekib sellest, et lennugraafikud tihenevad. Müügil olevaid istekohti on juba samas suurusjärgus kui 2019. aastal. Nõudlus ja pakkumine kasvavad kiiresti, rutakamalt, kui meie koos partneritega suudame reageerida. Kõige suurem on probleem julgestuskontrolliga. Praegu on oluline öelda, et tulge lennujaama vähemalt kaks tundi varem, et ei juhtuks, et keegi lennust maha jääb.