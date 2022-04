NIPID | Kuidas talveriideid õigesti hoiustada ja hooldada?

Riided, mida me tavaliselt talvehooajal kanname, lähevad suvekuude eel kappi seisma umbes kuueks kuuks. Seetõttu on soovitatav need enne "talveunne" panemist läbi pesta. Kui aga peres on mitu inimest, siis võib see olla väga aja- ja ressursikulukas ettevõtmine. Sellistel puhkudel on hea kasutada suure mahutavusega pesumasinaid, mille pesumaht on kuni 10,5 kilogrammi ning sügavus vaid 56 cm. Soovitatav on kasutada madalat või 20 kraadist temperatuuri, et eemaldada tõhusalt plekke ning vältida riiete värvimuutmist. Lisaks on soovitatav kasutada SteamTM ehk aurufunktsiooni, mis tungib sügavale kangakiudesse, eemaldades 99,9% allergeenidest, bakteritest ja tolmulestadest, mis on eriti olulised just lasteriiete pesemisel. Müügilt võib leida ka TurboWashTM 360 režiimiga pesumasinaid, mis suudavad pesutsükli lõpule viia vaid 39 minutiga.