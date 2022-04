VIDEO JA BLOGI | Eksperdid annavad aru: Kas sõda toob näljahäda? Kui tugev on Euroopa kriisis?

Wojciechowski kirjeldas, kuidas Euroopa komisjon on vastu võtnud abipaketi. Võimalus on kasutada varem kasutusest välja jäetud maad. Neli miljonit lisahektarit tuleb kasutusse. Teine teema on riiklik abi ning see on 35 000 eurot põllumeestele, keda praegune kriis on mõjutanud. Kolmas teema on sealiha tootmise toetamine. Me soovime kasutada kriisireservi 500 miljonit eurot, et saaks kaasrahastada 200% liikmesriike. Eesti riigilt 2,5 miljonit eurot ja lisarahaga tähendab see 7,5 miljonit eurot finantsilist abi.