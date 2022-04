Võtame tööjalanõud osadeks lahti

Solid Gear sportlike turvajalanõude kategooria üks tugevamaid tegijaid on mudel nimega Oasis. Need istuvad juba esimesel proovimisel ülimalt hästi jalga. See tunne on kõnekas. Järgmiseks kõnni neis pisut, et tunda jalanõude kergust. Seejärel lasku kükakile ja siis ühele põlvele, et tunda painduvust. Mugavuse tagavad lai liist ja hoolikalt valitud materjalid, mis oma kerguse ja painduvuse juures on siiski sitked ja vastupidavad.