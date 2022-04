Murelik klient: Bolti taksojuhid sõidavad lemmikloomi nähes lihtsalt minema

Ärilehe lugejal Kristil (nimi muutetud - toim) on keskmise suurusega lühikarvaline koer. Lemmikloomaga liikumiseks kasutab ta tihti just Bolti taksoteenuse Bolt Pets eri. Nimelt on see üks sealsetes valikuvariantides, mis võimaldab liikuda koos lemmikloomaga.

Kristi nendib, et kuigi teenus on olemas, tekitab see palju küsitavust. "Pea iga viies taksojuht sõidab looma nähes lihtsalt minema. Kuulen sama probleemi pidevalt ka sõpradelt ning mõnel puhul on loom lausa nii pisike, et mahub käekotti ära," kirjutas ta.

Bolti sõiduteenuse spetsialist Maksim Baitsovi sõnul tuleb selliseid olukordi ette harva ning seda peamiselt kahel põhjusel: kas lemmikloom on olnud väga määrdunud või klient ei ole valinud Pets kategooriat, et oma lemmiklooma transportida.

"Lemmikloomaga sõites palume kindlasti veenduda, et sõit on tellitud Pets kategooria alt. Vastasel juhul võib juhtuda, et juht tühistab tellimuse, kuna ta ei tee sõite selle kategooria kaudu," sõnas ta. Baitsov lisas, et kui tellimus esitati ikkagi õiges kategoorias, kuid juht ei soovinud sõitu teha, tuleks pöörduda klienditoe poole.

Kodulooma suurusele Bolt otsest piirangut seadnud ei ole, kuid loom peab Baitsovi sõnul mahtuma kliendi sülle, sõiduki põrandale või transpordipuuri. Lemmikloom peab püsima omaniku juures ning olema kinnitatud vastavalt nõuetele kas kaelarihmaga, traksidega või olema puuris või transpordikotis.