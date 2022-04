IT-arenduste järelevalve annab kindluse

Järelevalve vajalikkus



Kõige lihtsama võrdluse järelevalve vajalikkusest saab tuua ehitussektorist. Kindlasti on igaüks meist sattunud lugema ehitusobjektide suuri plakateid, millel on muu hulgas kirjas järelevalve tegija. Tegemist on juba enesestmõistetavaks kujunenud praktikaga, mis aitab tagada, et tellija saaks oma raha eest kvaliteetse teenuse, ehitus kulgeks projekti järgi ja hoonet oleks tulevikus ohutu kasutada. Tegemist ei ole enam pelgalt riiklike ja suurte objektide pärusmaaga, vaid päris tihti kaasatakse ka eramajade mahukamatel töödel järelevalve tegija. See annab kindluse ja meelerahu.

IT-süsteemide arendamisse ei maksa suhtuda vähem tõsiselt kui maja ehitamisse. Tänapäeval on paljudel ettevõtetel elementaarseks toimimiseks vajalik, et erinevad IT-osised toimiksid omavahelises koostöös veatult. Iga tõrge võib tähendada saamata jäävat tulu, rahulolematuid kliente ja halvemal juhul töö pikemaks ajaks seiskumist. Kui väiksemad ettevõtted tulevad toime oma tegevuses valmislahenduste kasutamisega, näiteks Office 365 või Dropbox, siis paljudel juhtudel nõuab ettevõtte eripära teatud rakenduste väljatöötamist. Tihti soetatakse ka kalleid seadmeid, mis pole aga asjakohaselt seadistatud ega tee tööd „täie raha eest“, spetsialisti käe all saab seegi probleem lahenduse ja saavutatakse maksimaalne tulemus.

Olgu see siis rakenduse väljatöötamine, turvaseadmete paigaldamine või hoopis uue kontori IT-võrgu ehitus, eksperdi pilk kulub ära igal juhul. Infotehnoloogia üha suurenev mõju kõigi valdkondade arengule on toonud kaasa selle, kus IT-arenduste üksikasjad on tihti keerukad täielikult mõista ka kogenud ekspertidele. Ootamatuid üllatusi võib tuua isegi IT-võrgu ehitus, kus ühe või teise seadme kasuks otsustamine tähendab põhimõttelist valikut kogu ülejäänud arvutipargi spetsiifika kohta.

Pettuseid esineb kahetsusväärselt palju