Kas uued sanktsioonid on tulekul? Euroopa Liidus käib tihe arutelu

Euroopa Liit teavitas, et plaanib käivitada Venemaa vastu uued sanktsioonipaketid. Seekord on fookuses "kõige tõhusamad sanktsioonid," kuid ettevalmistusetapis üksikasju Euroopa Komisjoni esindaja Dana Spinanti sõnul veel avaldada ei saa. Seda seepärast, et sanktsioonide väljatöötamisel on oluline, et liikmesriigid arutaksid neid asju konfidentsiaalselt.

Täna Brüsselis toimunud kohtumisel sõnas aga pressiesindaja, et "Euroopa Liit on juba näidanud, et on valmis minema sanktsioonide kehtestamisega kaugele. Oleme astumas solidaarselt kindla ja kiire sammuga mitte ainult liidu sees, vaid ka rahvusvaheliselt".

Samas vältis Spinant vastamast, kas Euroopa komisjoni järgmise sanktsioonipaketi kehtestamiseks on vaja kõigi EL-i liikmesriikide nõusolekut. "Teeme liikmesriikidega tihedat koostööd, et olla kindlad, et suudame ühtselt võimalikult lühikese aja jooksul kehtestada kõige tõhusamad sanktsioonid, mida saab rakendada," ütles Spinant.