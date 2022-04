Vanametalli hinnad näitavad tormilist kasvu. "Mõnes piirkonnas tuleb seepärast lausa klientide liiklust reguleerida"

Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa sõnul on nende külastavus aprilli kahe esimese nädala jooksul kasvanud kolm korda võrreldes märtsi sama perioodiga. Samas mahus on kasvanud ka toodud vanametalli kogused tonnides. "Mõne piirkonna esinduses on kasv olnud nii suur, et tuleb lausa liiklust eraldi reguleerida," sõnas ta.