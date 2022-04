Elon Musk saabki ilmselt Twitteri endale: ettevõtte juhatus nõustus ülirikkuri ostupakkumisega

Musk, kes tegi ootamatu pakkumise vähem kui kaks nädalat tagasi, on väitnud, et ta on õige inimene sotsiaalmeediaettevõtte "erakordse potentsiaali vabastamiseks". Ta kutsus üles tegema firmas mitmeid muudatusi alates sisupiirangute leevendamisest kuni võltskontode väljajuurimiseni.

Algselt lükkas ettevõte Muski pakkumise tagasi, kuid nüüd paluvad firma juhid aktsionäridel tehing heaks kiita.

Musk on ajakirja Forbes andmetel maailma rikkaim mees, kelle vara hinnanguline netoväärtus on 273,6 miljardit dollarit, peamiselt tänu tema osalusele elektrisõidukite tootjas Tesla, mida ta ka ise juhib. Ta juhib ka kosmose-lennundusettevõtet SpaceX.

"Sõnavabadus on toimiva demokraatia alustala ja Twitter on digitaalne linnaväljak, kus arutletakse inimkonna tuleviku seisukohalt elutähtsate küsimuste üle," ütles ta.

"Tahan muuta Twitteri paremaks kui kunagi varem, täiustades seda uute funktsioonidega, muutes usalduse suurendamiseks avalikuks algoritmide lähtekoodid ja alistades rämpspostirobotid," lisas Musk.

"Twitteril on tohutu potentsiaal – ootan huviga koostööd ettevõtte ja kasutajate kogukonnaga, et see avada."

Twitteri juhatuse esimees Bret Taylor ütles, et juhatus on hinnanud Muski ettepanekuid. "Kavandatav tehing annab märkimisväärse rahalise võidu ja me usume, et see on Twitteri aktsionäride jaoks parim," ütles ta.