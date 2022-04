Riigikontroll: kohalike teede ehitamisel on puudulik järelvalve

Riigikontroll analüüsis ka kvaliteediprobleemide tõttu avalikkuse tähelepanu pälvinud töid nagu Rakvere linna Moonaküla kvartali teede ja Tartu linna Vanemuise tänava renoveerimine. Uuriti, kas omavalitsused on teinud endast oleneva, et olulisi riske maandada ja probleeme ennetada. Selgus, et mitte alati ja riskijuhtimise tase oli omavalitsustes ebaühtlane.

„Probleemid tööde kvaliteedis on sageli tingitud vähestest eeluuringutest või ekspertiisi tegemata jätmisest ehitustööde planeerimisel," tõdes riigikontrolör Janar Holm. „Ootamatusi saab hea eeltööga vähendada." Audit näitas, et oli töid, kus ebapiisavate eeluuringute tõttu avastati ehituse käigus, et projekteeritud lahendus ei sobi kokku naaberkinnistutega või pidi ehitusmahtu suurendama, kuna avastati maa-aluseid rajatisi, mille olemasolu tuli üllatusena.

Riigikontroll leiab, et kohalike teede ehitus vajab mitmel pool hoolsamat omanikujärelevalvet. Paraku olid omanikujärelevalve lepingutes kriitilised küsimused mõnes omavalitsuses lahti kirjutamata või nappis neis konkreetsust - näiteks jäi liiga üldiseks järelevalveinseneri kohalviibimise, materjalidest kontrollproovide võtmise ja analüüsi korraldus. Sagedaseks puuduseks oli samuti ehituse kehv dokumenteerimine, sealhulgas ehituse töökoosolekute puudulik protokollimine. Seetõttu jäi ebaselgeks, miks oli otsustatud esialgset lahendust ehituse käigus muuta või mis oli tinginud lisatööde vajaduse.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et omavalitsused peaksid teadvustama, mis on teedeehituses suuremad riskikohad, ja nõudma lepingutes, et järelevalveinsener viibiks kõigi suurema riskiastmega tööde ja proovide võtmise juures. Samuti tuleks omanikujärelevalve tegijalt nõuda talle lepinguga pandud kohustustega ehitusprotsessi dokumenteerimist viisil, et protsessi käigus toimunut on võimalik kontrollida. Lisaks tuleks omavalitsuse esindajal sekkuda kohe, kui on näha, et omanikujärelevalve talle pandud nõudeid (sh dokumenteerimise osas) ei täida.