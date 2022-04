Soome hotellides lekkisid enam kui 15 000 külastaja andmed

"Ühe meie partneri veebisaidi broneerimissüsteemis toimus andmekaitserike. Kaks meie hotelli on mõjutatud," ütles Nordic Hotels & Resortsi kommunikatsiooninõunik Jonathan Blom. Tänaste andmete kohaselt on lekkinud 15 497 kliendi isikuandmed, kuid neid võib olla veel rohkemgi.

"Me püüame teha tihedat koostööd oma IT-toe ja tarnijatega, et vältida selliseid asju, kuid kahjuks on tegemist kurjategijatega, kes panevad toime kuritegusid ja soovivad juurdepääsu andmetele. Meie külaliste ohutus ja turvalisus on meie peamine prioriteet," lisas Blom.