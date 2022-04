Eestlaste armastatud juustutootja tegi Venemaal märgilise otsuse

Tehing hõlmab kõiki Venemaa operatsioone ning Ershovos asuvat sulatatud juustu vabrikut. Ka Venemaal müüdud ja toodetud Viola kaubamärgi sulatatud juust on osa tehingust. See tähendab, et uuel omanikul on võimalus jätkata Viola sulatatud juustude tootmist ja müüki Venemaal.