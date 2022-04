Osta.ee kasutajad on justkui keskkonnahoiu superkangelased

Seekordses saates tuleb veel juttu ka sellest, et mis eristab Osta.ee platvormi kõikidest teistest online-poodidest, milliseid uuendusi on oodata platvormile lähitulevikus ja kuidas on plaanis saada hakkama suurima probleemiga, mis Osta.ee-d kimbutab - noorte kasutajate teadmatus.