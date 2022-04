Tööjõuturu olukord sunnib ettevõtteid rentima juhte

Meie valdkonnas on oma nüansid ja loogika, kuidas seda teha niimoodi, et kõik hästi toimiks. Meie jaoks on oluline, et ettevõte ei muutuks vabrikuks, vaid säilitaksime oma kultuuri ja unikaalsuse, mille me juba selleks hetkeks olime üles ehitanud.” Ja nii tunduski Velveti omanikele kõige riskivabam võtta keegi juhiametisse ajutiselt . “Me ei vajanud konsultanti, kes korra tuleb, viskab pilgu peale ja siis ütleb midagi, mida me juba teame, vaid kedagi kes investeeriks oma aega ja energiat ka sellesse, et kokkulepitud perioodi vältel ka ise tegutsedes treeniks meid tulevikus seda kõike ise tegema. Väga hea on, et meile väikese loomeettevõttena tuua juurde interim juhtimise kogemusega juhid, kus me oleme justkui erinevates spektri otstes — tundus väga hea tasakaal, neil on võib-olla kõige rohkem võimalik täita meie puuduolevaid lünki.”

“Teadvustasime endale, et ärijuhtimises napib meil nii teadmisi kui ka kogemust,” räägib Pärtel. “Samas tundus, et tegevjuhi palkamine, eriti kui selleks on inimene, kellel puudub valdkonna kogemus, on seotud väga suurte riskidega — kas ta saab aru meie igapäevasest tegevusest ja loomeinimeste juhtimisest.

Töö agentuuris tehti suuresti entusiasmi pealt. Kõik hakkas väga hästi minema. Tulid tunnustused ja ka äriedu. Mingiks hetkeks oli Velvet jõudnud kasvada nii suureks, et tekkis vajadus professionaalse juhtimistoe järele. Velvetil oli selleks hetkeks väga hea inimkapital ja see on ka täna jätkuvas arengus.

“Velvet on loomevaldkonna ettevõte — disainiagentuur, mis sündis oma valdkonna entusiastide ja professionaalide koostöös. Velvetit ei loodud ärilistel eesmärkidel, me tahtsime teha lihtsalt väga head disaini. Loojate hulgas ei olnud ühtegi läbinisti äriinimest ja ei olnud ka suurt juhtimiskompetentsi,” selgitab Pärtel.

“Ühel koosviibimisel, kus osales Eela Velström , rääkisin Velveti väljakutsetest, mis sel hetkel olid olnud või tekkinud,” meenutab Pärtel Vurma. “Ja Eela mulle selle mõtte pähe pani, et kuule, aga meil on selline teenus tekkimas — äkki prooviks. Kuna Eela on inimene, keda ma usaldan ja kes on väga pikaajalise oma valdkonna professionaalse taustaga, tegelenud väga suurte organisatsioonidega, siis oli see mõte minu jaoks turvaline.” Kui Pärtel kuulis, et kaasatud on ka Peeter Tohver , kes on ise väga suuri ettevõtteid sõna otseses mõttes hands on juhtinud, lisas see ideele atraktiivsust.

“Tohver tegi analüüsi, mis on meil hästi ja mis võib-olla mitte nii hästi, kus me võiks mingisuguseid asju parandada,” meenutab Pärtel.

“Ja osata tulemusi ka mõõta ja kirja panna, et tekiks järjepidev, dokumenteeritud tõestus ka sellele, et kui me midagi muudame, siis kuidas see avaldab mõju meie kollektiivile, meie töö kvaliteedile, meie käibele, meie kasumile ja nii edasi,” räägib Pärtel.

Pärtel selgitab, et küsimuste kaudu juhtimine oli äärmiselt väärtuslik. “Selleks hetkeks oli Velvet ettevõttena 9-aastane, meil olid sisse juurdunud mustrid ja seestpoolt neid muuta või raskeid küsimusi küsida ongi väga keeruline. Oli vaja kedagi, kes tuleb väljast värske pilguga, mõnes mõttes isegi valdkonna võhikuna ja küsib, et aga miks te nii ei tee või miks te nii just teete — need küsimused panid teistmoodi mõtlema. See oli esimene kõige suurem väärtus, mida ma näen.”

“Ettevõtet juhtisid tol hetkel kolm parterit, mina, Mart ja Janno, kes jagasid omavahel juhtimisülesandeid kuidagi jooksvalt ilma, et vastutusvaldkonnad oleksid kokkulepitud,” meenutab Pärtel. “Kes mingil hetkel tundis, et ühte või teist asja tuleb teha või tundis, et see on tema tugevus, siis nii tehti.”

Tohveri üheks ülesandeks oli välja pakkuda uus juhtimisstruktuur või -loogika. “Mida me tegema peaksime? Võib-olla me peaksimegi tegevjuhi palkama,” jutustab Pärtel. “Tema järeldus oli see, et teil on nii huvitav ja natuke unikaalne organisatsioon ja selle kultuur, et midagi põhimõttelist ei peakski muutma. Tehke nii, nagu te olete teinud, selles on mingi võlu ja väärtus, aga lihtsalt jätkake teatud rutiinsete tegevustega, mis tagab, et teil on kõik jooksvalt kontrolli all.”

Umbes aasta hiljem saadi Velvetis aru, et rutiinid või energia kadus tegevustest ära. “Ütlesime, et Peeter, sa pead tagasi tulema,” naerab Pärtel. “Kui sina olid siin toas, siis kõik läks järjest paremaks, aga nüüd meil on jälle olukord, kus me edasi ei saa või tekivad mingid uued probleemid, mida me ei oska lahendada.” Peeter Tohver tuligi tagasi ning veetis Velvetiga veel ühe perioodi, kuni lõpuks juurdusid tegevused, õiged küsimused ning arusaam, kuidas neile ausalt, vabandusi otsimata vastata.”

“Meil on hästi andeksandev kultuur,” räägib Pärtel. “Kui on midagi omavahel kokku lepitud ja see kokkulepe ei ole sajaprotsendiliselt täidetud, siis me keegi ei saa selle eest riielda. Selle juurde tullakse tagasi — ahah, mõistan, sul ei olnud aega või tuli midagi muud vahele.”

Pärtel selgitab, et selline suhtumine on samas oluline, sest see tagab kultuuri ja keskkonna kus on võimalik eksida ja nendest eksimustest õppida. “Aga mingis olukorras tuleb ikkagi jääda kokkulepitud distsipliinidele kindlaks, et jõuda sinna, et see kasu tooks ja meid edasi viiks. See oli asi, kus Peetri kohalolek tõmbas selja sirgeks kõigil, kaasa arvatud minul, et olla just kokkulepete täitmise osas enda suhtes nõudlikum ja ka tiimi suhtes nõudlikum.”

