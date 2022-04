Eestlased tunnevad järjest enam huvi elektriautode liisimise vastu

„Elektriauto kasutamise üheks argumendiks on loodussäästlikus. Energiakriisi tulekuga on fookus keskkonnasäästmiselt nihkunud tagaplaanile - vajalike ressurssidega riigi kindlustamine ja Venemaa impordist loobumine, on saanud oluliseks eesmärgiks. Siiski näeme eelmise aasta esimese kvartali võrdluses, et elektriautode liisingumaht on sellel aastal suurenenud üle kahe ja poole korra," ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.

Sõda Ukrainas ja energiaküsimused on andnud suure tõuke minna kiiremini üle taastuvatele energiaallikatele - tuul, vesi ja päike. Võib ennustada võimsat päikese- ja tuuleelektrijaamade ehitusbuumi ning autotootjate ja -ostjate veelgi kiiremat üleminekut elektrimasinatele.

„Pangad hinnastavad rohelisi tooteid soodsamalt, mis on nii kliendile kui loodusele kokkuvõttes taskukohasem. Aasta tagasi peljati elektriautode liisimisel korraliku taristu puudumist. Täna pakub pank väike- ja keskmistele ettevõtetele võimalust võtta roheline tagatiseta mikrolaen elektriautode laadijate ja päikesepaneelide ostmiseks ning paigaldamiseks. Laenupäringuid on palju ning see kinnitab väidet, et huvi nii elektriautode kui taristu ehitamise osas on tõusnud," lisas SEB jätkusuutliku panganduse juht Evelin Allas.

„Uus trend, mis saab järjest enam oluliseks, on mõõta ettevõte enda süsinikujalajälge. SEBs me mõõdame ka näiteks liisinguportfelli varade CO2 väljaheidet. Eesmärk on portfellis heite kogust igal aastal vähendada ja seda saab teha elektriautode mahu suurendamisega meie portfellis." lisas Karofeld.

Ettevõtete autopark

Keskkonnaalased regulatsioonid puudutavad ettevõtteid järjest enam ning üks võimalus asutuse jalajälge vähendada, on liikuda täiselektrilise autopargi suunas. „Eestis on ettevõtteid, kes selle protsessiga on alustanud ja ilmselt näeme lähitulevikus selle trendi kasvu," ütles Karofeld.

Oluline on mõista, et autopargi elektrifitseerimine ei saa ega peagi toimuma üleöö, vaid seda saab teha ka väiksemate sammudega. „Oleme oma klientidel aidanud koostada plaani, kuidas kõige mõistlikuma stsenaariumiga samm sammult ettevõtte autod elektriautode vastu välja vahetada. Siin on aga selgelt näha, et selle aluseks peab olema ettevõtte visioon, soov ja tahe muutuda jätkusuutlikumaks," rääkis Karofeld.