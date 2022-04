Seitse põhjust, miks jälle ülikooli minna:

Lotte ütles, et maailmas on liiga palju põnevaid ameteid, et neist ainult üks välja valida. Tõsi ta on: miks peaks kogu elu veetma sel erialal, mis pärast keskkooli valisid? Muidugi ei saa enne süvenemist kindel olla, et kui uuesti ülikooli lähed, siis leiad eriala, mida ülejäänud elu tõeliselt teha tahad, aga sellega on samamoodi nagu esimese kõrghariduse puhul: on ainult üks viis teada saada. See mida me nimetame proovimiseks, ongi elu.