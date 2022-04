Kui palju läheb meile maksma üks omavalitsus?

Investeeringukulusid on mõistlikum vaadata jooksvatest kuludest eraldi ja pikema perioodi vältel, et valdkondade vaheline tasakaal hästi välja joonistuks. Kokku on omavalitsused viimase 10 aastaga (2012-2021) suunanud investeeringuteks (ise investeerinud, andnud toetust investeeringuteks või soetanud osalusi) ühe elaniku kohta 2641 eurot. Kõige rohkem on raha paigutatud kohalikesse teedesse - 764 eurot inimese kohta. Haridusse (lasteaiad, koolid ja noorte huvitegevus kokku) on läinud 710 eurot elaniku kohta ning vaba aja ja kultuuri rajatistesse ja hoonetesse 407 eurot.

Omavalitsuste investeeringusummad on ajas kiirelt kasvanud - kui 2015. aastal investeeriti 146 eurot inimese kohta, siis 2021. aastal juba kolm korda rohkem ehk 442 eurot. Piirkondade areng üle Eesti on viimase kümne aastaga olnud väga kiire.