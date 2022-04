Möödunud aastaga leiti Eesti turult 15 ohtlikku toodet

Takistamaks ohtlike toodete levikut ning suurendamaks koostööd liikmesriikide turujärelevalveasutuste vahel on Euroopa Komisjon loonud kiirhoiatussüsteemi RAPEX („Safety Gate" süsteem). Kiirhoiatussüsteem võimaldab 30 riigi (ELi riigid ning Island, Liechtenstein ja Norra) ametiasutustel jagada teavet ohtlike toodete vastu võetud meetmete kohta. Tooted, mille kohta on nimetatud süsteemi kaudu teavitatud, võivad põhjustada erinevaid riske, sh lämbumist, kägistamist, kuulmis- või nägemiskahjustusi või kemikaalide põhjustatud ohte, aga ka turvariski või keskkonnariske jms.

Hiljaaegu avaldas Euroopa Komisjon 2021. aasta ülevaate kiirhoiatussüsteemi RAPEX kaudu teavitatud ohtlikest toodetest. Aruandest selgub, et liikmesriigid on 2021.a teavitanud 2142 ohtlikuks osutunud tootest mis on jäänud eelmise 5 aasta tasemele ning andnud 4965 korral tagasisidet (nn vastusteade) RAPEX-i kaudu teavitatud toote avastamisest ka oma liikmesriigis. 2021. aasta enimteavitatud kategooriad olid „mootorsõidukid" (26% teadetest), millele järgnesid „mänguasjad" (20% teadetest) ja "elektriseadmed ja varustus" (9% teadetest). Hoiatustes kõige sagedamini teatatud riskiliigid olid üldvigastuste oht (mis on üldiselt seotud mootorsõidukitega) ning kemikaalidest tingitud oht (nt plastist leitavad ftalaadid või metallides sisalduv plii jms). Nagu ka aastal 2020, oli 2021. aastal hoiatustes endiselt väga sageli riskiliigiks "terviserisk/muu". Seda tüüpi riski võib enamasti tuvastada COVID-19-ga seotud ohtlikest toodetest teada andvatest hoiatustest (peamiselt kaitsemaskid). Need moodustasid 2021. aastal 6% hoiatuste koguarvust. Detailsest ülevaatest selgub ka, et 2021. aastal oli enimteavitatud toodete päritoluks märgitud Hiina (48%) ning teisena EL/EMP liikmesriigid (27%).