Mida õppida magistris?

TalTechis saab magistritasemel õppida viies valdkonnas - inseneeria, infotehnoloogia, loodus, majandus ja merendus. Kokku avatakse uuel õppeaastal 39 magistrikava. Aga mida õppida?

Maailm vajab rohetarku insenere

2022. aasta sügisel alustab õpinguid esimene lend magistriõppekaval Rohelised energiatehnoloogiad

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli suurima teaduskonnana rohe- ja digipöörde eestvedaja ja elluviija Eestis. Kõik 15 inseneriteaduskonna magistrikava vaatavad tulevikku ning koolitavad tulevasi insenere, kes märkaks inimeste muutuvaid vajadusi ning looks tulevikutehnoloogiad.

Et minna veelgi konkreetsemaks, alustab 2022. aasta sügisel õpinguid esimene lend magistriõppekaval Rohelised energiatehnoloogiad. Kliimaneutraalsuse saavutamisel mängivad otsustavat rolli rohelised energiatootmise ja -salvestamise tehnoloogiad: päikese-, tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad. Just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on ainulaadse magistriprogrammi fookuses, olles võtmeks suuremate valdkondade elektrifitseerimisel taastuvenergia abil, sh transpordi-, tööstus- ja ehitussektoris.

Rohepööre loodusseadusi teadmata pole võimalik

Rohepööre pole aga ainult inseneride pärusmaa - selles mängivad olulist rolli kõik tehnikaülikooli valdkonnad. Loodusteaduskond vaatleb ja analüüsib seda oma spetsiifilisest aspektist.

Füüsika on ühes matemaatikaga üks põhilisi valdkondi, mis määrab ära rohepöörde võimalikkuse, näiteks energia jäävus, termodünaamikas soojusmasinate maksimaalne kasutegur jne. Samuti on füüsika see, mis paneb paika väga paljude asjade tööpõhimõtted ja võimalikkuse. Seega ilma füüsikata ei ole paljud rohepöörde ideed teostatavad.

Rakendusfüüsika lõpetajad on kindlasti ühed olulised tegijad selles valdkonnas. Õppekava vilistlasi töötab nii päikeseenergeetika valdkonnas kui ka panganduses ja IT-s.