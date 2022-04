Erameditsiinifirma laiendab oma haaret, ostab tuntud Tartu erakliiniku

"Confido on oma Tartus asuvat Lõuna-Eesti kompetentsikeskust sihikindlalt arendanud paar viimast aastat – esmalt avasime Lõunakeskuses regioonis unikaalse kiirkliiniku ja seejärel eelmisel sügisel Confido Tartu Raatuse Kliiniku. Nüüd on eriti hea aeg ühendada jõud Tartus tuntud ja tunnustatud erakliiniku meeskonnaga," ütles Confido suuromanik Tarmo Laanetu .

“Tegemist on põhjalikult läbimõeldud otsusega, mis ei sündinud üleöö. Confido on kiiresti kasvanud Eesti tervishoiusektori tipptegijaks ja suunanäitajaks, kellega ühise lipu all saame oma klientide heaks oluliselt rohkem ära teha," kommenteeris müügiotsust Tamme Erakliiniku rajaja ja juht Andres Piirsoo.