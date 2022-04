Tudengid annavad nõu: kuidas tulla toime eksamistressiga?

Minu jaoks oli eksamistressi vältimiseks kinnisidee, et saan igal ööl vähemalt 8 tundi und. Hea unegraafik aitab inimesel päevasel ajal paremini funktsioneerida. Tuleks endale paika panna kindel rutiin ning sundima end seda järgima, pea eranditult. Kõik lõbu, millest õpilane võib arvata, et ta eksamiperioodil ilma jääb, on kordades magusam pärast edukaid eksameid. Aprilli- ja maikuu ilusad ilmad muidugi lausa kutsuvad õue trenni tegema või lihtsalt värskendavale jalutuskäikule ning sellegi jaoks peab samuti aega leidma, kuna liigne õppimine viib samuti õppeedukuse alla.

Kolmandaks üldiselt stressiga toime tulemiseks on igasugune füüsiline aktiivsus hea, nii et eksamiteks õppimise perioodil on kasulik teha pause ning näiteks õues jalutamas käia.

Teine soovitus on võimalikult varakult õppima hakata, kuid seda on ka kergem öelda kui päriselt teha.

Kõige efektiivsem viis stressist pääsemiseks on aru saada, et eksamite tulemused lõppkokkuvõttes nii palju ei mõjutagi – mõistlikum on keskenduda üldiselt enese arendamisele ning sellele, et asjad sisuliselt selgeks saaks.

Eksamistressiga on kõige lihtsam toime tulla, kui käia kõikides tundides kohal ja teha konspekte ning üle vaadata ka õppejõudude loenguslaidid, mis on tavaliselt tudengite jaoks veebikeskkonda üles pandud. Kui olen tundides käinud ja pidevalt konspekteerinud ning need konspektid ka peale tunde vähemalt ühe korra läbi vaadanud, siis minul ei olnudki stressi, vaid rõõmus ootusärevus, et mitu punkti ma saan, kuna ma olin enda teadmistes kindel. Tee nii ka sina!

Kas teadsid, et Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisavalduse esitamiseks ei ole vaja eksamitulemusi? Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumisperioodi lõpuni 6. juulil kell 12.00. Enne riigieksami tulemuste teada saamist on avalduse esitaja tingimuslikult kandideeriv. Erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, saab kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on automaatselt ka ülikooli vastu võetud.