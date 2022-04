Maxima on palganud juba enam kui 100 Ukraina põgenikku

„Kuus nädalat tagasi avasime tööle kandideerimise oma kodust lahkuma sunnitud ukrainlastele. Selle aja jooksul on huvi meie tööpakkumiste vastu olnud väga suur – tänase seisuga on meile kandideerinud üle 550 ukrainlase ning tänu meeskonna heale tööle on meil õnnestunud palgata juba üle 100 inimese,“ rääkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.

Maxima Eesti alustas Ukraina põgenike palkamist poolteist kuud aega tagasi, 9. märtsil. Esimene uutel alustel palgatud ukrainlane alustas tööd ühes Tallinna Maximas 17. märtsil. Märtsi teises pooles palkas Maxima kokku ca 30 inimest, kuna kandidaatidel võttis natuke aega, et politsei- ja piirivalveametisse ajutise kaitse avaldus sisse anda. Jaeketi poolt palgatud ukrainlaste arv on kasvanud enim viimasel kolmel nädalal, kuna suur osa kandidaatidest on saanud nüüd oma paberid korda.

„Meile seni tööle kandideerinud ukrainlased on väga huvitatud esimesel võimalusel tööle asumisest, nad tunnevad juba huvi ka eesti keele õppimise ning kogukonda sulandamise vastu. Meie kaupluste juhatajad on viidud tekkinud olukorraga väga hästi kurssi, nad soovivad olla neile töö pakkumisel nii paindlikud kui võimalik ning teevad omalt poolt kõik, et uued töötajad kiiresti sisse elaksid,“ rääkis Maxima Eesti personalijuht.

Valdavalt on ukrainlased tööle asunud saalitöötajatena, väiksemates kauplustes ka kassapidajatena. Peaasjalikult töötavad nad pealinna Maximates, kuigi üks esimene Ukraina põgenik, kelle Maxima palkas, töötab näiteks Paide Maximas.

„Aprilli alguses alustas esimene Ukraina põgenik tööd ka Maxima Eesti kontoris, kus ta asus tööle värbamisspetsialistina, et toetada meie personaliosakonda ukrainlaste palkamisel ja nendega suhtluse hõlbustamisel,“ rääkis Kimber. Tema üheks esimeseks tööülesandeks oli kaardistada ära infokanalid, mille kaudu siinsed Ukraina põgenikud suhtlevad. Keskeltläbi lisandub päevas 10-15, rekordpäevadel ka 30-40 Ukraina kandidaati.

„Meie silmis on töö pakkumine suurim abi, mida me saame tekkinud olukorras anda Ukrainast lahkuma sunnitud ja siia jõudnud inimestele. Nagu me juba näinud ka oleme, Maxima tõesti suudab neid praeguses niigi segases olukorras aidata. Me pooldame vaba ja demokraatlikku maailma ning seisame rahu eest,“ märkis Kimber.