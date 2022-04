Telia müüb mTasku ärisuuna uuele omanikule

Telia tõi koos erinevate koostööpartneritega mTasku lahenduse Eesti turule 2016. aastal ning täna kasutab mTaskut ligi 100 000 inimest. „Nüüd, mil mTasku on jõudnud oma arengus küpsemasse faasi, on õige aeg usaldada selle valdkonna edasine juhtimine meie heale partnerile Moneery OÜ-le, kes on läbi erinevate võtmeisikute ka seni olnud seotud mTasku loomise ja kujundamisega,“ sõnas Telia ärikliendiüksuse juhi Holger Haljand.

Telia ärikliendiüksuse juhi sõnul lähtus ettevõte müügiotsusel sellest, et mTasku pole seotud Telia põhiäriga, mistõttu ei pruugi see saada edasiseks arenguks kogu vajalikku tähelepanu. „Selleks, et kiiresti edasi areneda, laieneda ja klientidele uusi võimalusi pakkuda, vajab mTasku täielikku pühendumist ning valdkonnaspetsiifilisi teadmisi. Uue omaniku puhul on need tingimused täidetud ning võime olla kindel, et mTasku läheb headesse kätesse,“ lisas Haljand.

mTasku uue omaniku, Moneery OÜ aktiivsed partnerid ja investorid on Risto Solman ja Karol Kovanen. Solman on olnud mTasku tehniline arhitekt projekti algusest, Kovanenil on laialdane ärijuhtimise kogemus teenuseäris nii Eestis kui lähiregioonis.

„mTasku on nagu väga hästi konstrueeritud lennuk - esimesed kliendid on pardal, tuul tiibade all ja rattad maast lahti. Me fänname seda toodet ja teeme endast sõltuva, et see lennuk kõrgustesse tõsta,“ ütles Karol Kovanen.

Risto Solman lisas, et jätkavad omalt poolt platvormi ja kasutuskogemuse parendamist, samuti otsivad usinasti partnereid. "mTaskul seisavad ees ägedad ajad!“ lisas Risto Solman.

Telia ja Moneery OÜ vahelise tehinguga võtab Moneery üle kogu mTasku ärisuuna juhtimise ja arendamise, samuti liiguvad uuele omanikule kõik mTaskuga seotud õigused ja kohustused.

Suur osa mTasku äpis sisalduvaid võimalusi jääb kasutajale samaks ehk mTaskuga saab endiselt tasuda ostude eest, teha annetusi ning mobiilsesse rahakotti saab lisada erinevaid panga- ja kliendikaarte. Ainsa erandina lõppevad mTaskus NFC SIM-kaardil põhinevad teenused. See tähendab, et Ühiskaarte ja asutuste läbipääsuteenuseid edaspidi mTaskuga kasutada, osta ega luua ei saa.