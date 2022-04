Kas jälle lükkub plaan edasi? Praeguses olukorras Linnahalli renoveerida keeruline

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul jätkab linn partneri leidmise konkursi tingimuste ettevalmistamist. “Jätkame partnerite otsinguid Tallinna Linnahalli rekonstrueerimiseks. Teeme tööd võimalike partnerite leidmiseks, samuti jätkame nendega, kes on selle projekti vastu huvi tundnud,” ütles Novikov. “Praegu on raske nii võimalikul erainvestoril kui ka linnal prognoosida vajalike investeeringute suurust ja ajakava. Seetõttu otsustame konkursi väljakuulutamise, et leida erasektorist partner linnahalli rekonstrueerimiseks ja kasutusse andmiseks, siis kui turul valitseb selleks soodsam olukord.”