Nordica leidis kasumliku äriplaani. airBaltic tõugatakse Baltimaade suurima lennufirma troonilt

Oleme harjunud pidama vaieldamatult suurimaks Baltimaade lennufirmaks airBalticut. Nüüd on Eesti riigile kuuluv Nordic Aviation Group (sellele kuulub kaubamärk Nordica) leidnud äriniši, milles peituva potentsiaaliga kasvatatakse nende lennukipark vähemalt praegusest airBalticu omast suuremaks. Umbes 50 lennukit võiks olla meie lennukipark, ütleb Nordic Aviation Groupi (NAG) tütarfirma Regional Jeti turundus-, kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juht Toomas Uibo. Ta nendib, et nende äriplaaniga tõusevad nad tõesti Baltimaade suurimaks lennufirmaks. Äri on küll mõnevõrra teistsugune, kui praegu 32 lennukiga tegutseval airBalticul.

Kui Nordica 2019. aastal liinilendudega lõpparve tegi, kadus Eesti riiklik lennufirma justkui pildilt. Lennukid jätkasid tegelikult tööd. NAG-i tütarfirmale Regional Jetile pandi kaubamärk Xfly, mis hakkas lennukeid koos meeksonnaga teistele lennufirmadele rentima. Peamiselt lennati SAS-i liinidel Stockholmist, Kopenhaagenist, Aarhusist, Vilniusest ja Tallinnast. Tallinnast lennati enne koroonapandeemiat Stockholmi ja Kopenhaagenisse ning LOT-i Varssavi liinidel. „Vähesed teavad, et Xfly oli Tallinna lennujaamas toona üks suuremaid operaatoreid,” teatab Uibo.