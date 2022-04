Eesti iduettevõte Upty alustab 4,2-miljonilist investeerimisvooru

Upty on 2020. aastal loodud ettevõte, mille eesmärgiks on vähendada tarbimist ning meie igapäevaelu mõju keskkonnale. Upty on näide ringmajandamisest, mis põhineb taaskasutamisel ja tarbimise vähendamisel. Ringmajanduse põhimõtetele rajatud veebiplatvormil saavad kasutajad müüa riideid, jalanõusid, kotte ja muid tarbeesemeid, mida neil endal enam vaja ei lähe. Samaaegselt on inimestel võimalus platvormil soodsalt osta vähekasutatud kaupu.

Erinevalt teistest ostu-müügiplatvormidest toimib Upty C2BC mudeli alusel – seega ei pea Uptys klient enda toodete müügiga ise tegelema, vaid saab need saata ettevõttele, ,kus tooted kvaliteedikontrolli läbivad ning seejärel mõõdetakse, üles pildistatakse, hinnastatakse ning neile ostjad leitakse. Klient saab müüdud esemete tulust kindla osa endale.

Upty asutajaliikme Valentin Savchenko sõnul on ettevõttel ambitsioonikad kasvuplaanid. “Rekkiga liitumine andis meile olulise partneri, kes on ringmajandusele sama pühendunud kui meie. Olen kindel, et see aitab meil tõhusalt tegutseda, et leida investoreid ja nõuandjaid, et veelgi kiiremini laieneda ja ringmajandus Euroopas täiesti uuele tasandile viia,” sõnas Savchenko.

Upty lõpetas hiljuti enda esimese investeerimisvooru, kaasates 650 000 eurot. Seekordse investeerimisvooru eesmärgiks on koguda 4,2 miljonit eurot, et aidata ettevõttel rahvusvaheliselt laieneda ja teha ressursisäästlikkusele orienteeritud platvorm kättesaadavaks veelgi suuremale hulgale tarbijatele.

Upty laienemine toimub ajal, mil Euroopa on liikumas tekstiilitööstuse säästlikumaks muutmise suunas. Laiendatud tootjavastutuse (EPR) kava, mis peaks seniste plaanide kohaselt jõustuma 2024. aastal, tähendab, et Euroopa prügikoristusettevõtted ei tohi kokku kogutud riideid teiste jäätmetega koos käidelda. See näitab, et ka Euroopa liidu nägemus on liikumas tekstiili korduvkasutamise, ringlussevõtu ja jäätmete vähendamise suunas.

Upty tegutseb hetkel Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes ning on sisenemas ka Saksamaa turule. Lähiaastatel on ettevõte laienemas ka Prantsusmaale, Poola, Tšehhi, Hollandisse, Rootsi ja Norrasse. Ettevõte on praeguseks kaasanud üle 650 000€ kapitali ning pakub tööd 13 inimesele.